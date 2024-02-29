20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da başladı
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Polonya'ya 8-6 mağlup oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye İşitme Engelliler Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Polonya'ya 8-6 mağlup oldu.
Kentte 2-12 Mart'ta düzenlenen organizasyona, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.
Bu kapsamda 8 ülkenin sporcuları curling branşında yarışmak için Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda buza çıktı.
Karışık çiftler kategorisinde mücadele eden milliler, organizasyonun ilk karşılaşmasında başarılı olmaya çalıştı.
Olimpiyatların ilk gününde Türkiye İşitme Engelliler Curling Karışık Çiftler Milli Takımı, oldukça heyecanlı geçen maçta Polonya'ya 8-6 yenildi.
Günün diğer sonuçlarında ise Güney Kore Macaristan'ı 9-8, Ukrayna Japonya'yı 12-0, Çin ise İsviçre'yi 12-3 mağlup etti.
Öte yandan, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın 2 Mart Cumartesi günü resmi açılışı yapılacak.
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