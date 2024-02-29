20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da başladı

Günün diğer sonuçlarında ise Güney Kore Macaristan'ı 9-8, Ukrayna Japonya'yı 12-0, Çin ise İsviçre'yi 12-3 mağlup etti.

Bu kapsamda 8 ülkenin sporcuları curling branşında yarışmak için Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda buza çıktı.

Kentte 2-12 Mart'ta düzenlenen organizasyona, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verecek.

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