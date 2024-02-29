Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın açılış meşalesi yakıldı

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) açılış meşalesi yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 29.02.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın açılış meşalesi yakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) açılış meşalesi yakıldı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen olimpiyatlar kapsamında, Çifte Minareli Medrese önünde Uluslararası Sağırlar Spor Komitesi (ICSD) Üst Yöneticisi (CEO) Ralph Fernandez tarafından meşale yakıldı.

        Meşale, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili ve komitenin Türkiye temsilcisi Yakup Ümit Kihtir tarafından atletlere teslim edildi. Cumhuriyet Caddesi'nden Valilik binasına meşaleyle koşan sporcular da meşaleyi Vali Mustafa Çiftçi'ye teslim etti.

        Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyatların sıkıntısız şekilde geçmesini ve hayırlı olmasını diledi.

        Erzurum'un kış sporlarının merkezi olduğunu işaret eden Çiftçi, "Olimpiyatlara 38 ülkeden 596 sporcu, 408 teknik adam olmak üzere toplamda 1004 kişi katılım sağlıyor. Olimpiyatlar kapsamında toplam 6 branşta yarışmalar düzenlenecek. Bunlar Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard, curling, santranç ve futsal branşlarında gerçekleştirilecek ve bu müsabakalar toplamda 10 gün sürecek." dedi.

        Çiftçi, olimpiyatlarının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için tüm türlü tedbirin alındığını belirterek, yarışlara katılacak tüm sporculara başarı diledi.

        Vali Çiftçi, meşaleyi sonraki durağı Büyükşehir Belediyesine oradan Havuzbaşı Kent Meydanı'na gitmesi için sporculara teslim etti.

        Daha sonra Salt Lake 2007 Kış Deaflympics Oyunları'nda bronz madalya kazanan kayaklı koşu takımı sporcusu Yavuz Keleş, olimpiyat süresince atlama kulelerinde yanacak 20. Winter Deaflympics Meşalesi'ni ateşledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepsini ikaz ediyorum...
        Pogba'ya dev ceza!
        Pogba'ya dev ceza!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        Fransa'da şoke eden olay: Annesinin cesedini hastanenin çöpünde buldu!
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        İki TIR'ın arasında kaldı! Şoför hayatını kaybetti
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        35 bin kutu ilaç bakkaldan çıktı!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Deniz sıcaklığı rekorların habercisi!
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Böyle olur milyarder düğünü
        Böyle olur milyarder düğünü
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        Şiddet ve tehdit suçlamalasına cevap
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        İstanbul'daki nikah salonlarında '29 Şubat' sessizliği!
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kaldırımdaki iki kişiyi öldürdü! Hatalar zinciri ortaya çıktı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Kişi başı gelirde 10 yıllık zirve aşıldı
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Riskli yapı sahiplerine kredi kolaylığı
        Ambulans cehaleti
        Ambulans cehaleti
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        Putin'den nükleer savaş uyarısı
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        MSB: F-16'lar için kabul mektubu geldi
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Araştırma için elleriyle foseptikten hamam böceği topluyorlar
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Ahmet Mümtaz Taylan, 'Kızılcık Şerbeti'nde
        Derbi öncesi rotasyon kararı
        Derbi öncesi rotasyon kararı

        Benzer Haberler

        Palandöken'deki 82 caminin ramazan ayı temizliği tamamlandı
        Palandöken'deki 82 caminin ramazan ayı temizliği tamamlandı
        Erzurum, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na hazır
        Erzurum, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na hazır
        Erzurum'da ilkokul öğrencileri Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı
        Erzurum'da ilkokul öğrencileri Tortum Gölü'nde kuş gözlemi yaptı
        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği yaptı
        Atatürk Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesiyle işbirliği yaptı
        Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da aracında 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
        Erzurum'da 7 yıldır aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı
        Erzurum'da 7 yıldır aranan firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı