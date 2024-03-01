Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Kadın Futsal Takımı, ilk maçında Almanya'ya 8-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Kadın Futsal Takımı, ilk maçında Almanya'ya 8-1 mağlup oldu.

        Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı.

        Oldukça heyecanlı geçen müsabakanın ikinci yarısında bir gol atan milliler, kalesinde ise 4 gol daha görerek karşılaşmadan 8-1 mağlup ayrıldı.

        Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını 3 Mart Salı günü saat 10.30'da Kenya ile yapacak.

        Öte yandan, aynı saatte Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayan diğer karşılaşmada Brezilya, Japonya'yı 3-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        BIST 100, dünya endekslerini geride bıraktı
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Okan Buruk, derbi 11'ni büyük ölçüde netleştirdi
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Habertürk yazarları seçimin nabzını tutuyor
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Ölü bile olsa dokunmayın! Ciddi lezyon ve yanıklar oluşabilir!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Antalya'da selin vurduğu ilçeler afet bölgesi ilan edildi
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şakaya ölüm tehdidi
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Yaren Leylek 13. yılda da Adem Amca'nın kayığına kondu
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Eski ABD'li diplomat casus çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        10 belli, 11. kim olacak?
        10 belli, 11. kim olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?

        Benzer Haberler

        Master atlet Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı'nın sporla geçen yaşamı
        Master atlet Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı'nın sporla geçen yaşamı
        JAK timleri sayesinde başladığı kayakta Türkiye'yi olimpiyatta temsil edece...
        JAK timleri sayesinde başladığı kayakta Türkiye'yi olimpiyatta temsil edece...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da başladı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da başladı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın açılış meşalesi yakıldı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın açılış meşalesi yakıldı
        Palandöken'deki 82 caminin ramazan ayı temizliği tamamlandı
        Palandöken'deki 82 caminin ramazan ayı temizliği tamamlandı
        Erzurum, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na hazır
        Erzurum, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na hazır