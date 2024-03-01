Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını 3 Mart Salı günü saat 10.30'da Kenya ile yapacak.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakanın ikinci yarısında bir gol atan milliler, kalesinde ise 4 gol daha görerek karşılaşmadan 8-1 mağlup ayrıldı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Kadın Futsal Takımı, ilk maçında Almanya'ya 8-1 mağlup oldu.

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