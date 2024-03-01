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        Master atlet Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı'nın sporla geçen yaşamı

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren 47 yaşındaki Umut Ceylan, spor dolu yaşamıyla örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:18
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        Master atlet Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı'nın sporla geçen yaşamı
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        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren 47 yaşındaki Umut Ceylan, spor dolu yaşamıyla örnek oluyor.

        Polis Koleji'nde okurken 1991 yılında atletizme başlayan Ceylan'ın, o tarihten bu yana koşmak yaşam tarzı haline geldi.

        Şimdilerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı master atleti olan Ceylan, bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 21 madalya kazandı.

        Erzurum Emniyet Müdürlüğünde yoğun mesai yürütürken sporu da ihmal etmeyen Ceylan, fırsat bulduğu zamanlarda aracının bagajında hazır bulunan eşofmanlarını giyerek atletizm pistlerinde antrenman yapıyor.

        Emrinde çalışan polislere de örnek olan Ceylan, Erzurum'da başarı elde eden sporcuların taltif edilmesi amacıyla düzenlenen "2023 Sporcu ve Antrenör Ödül Töreni"nde ödül kazanan isimler arasında yer aldı.

        - "Ülkemizi temsil etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum"

        2. Sınıf Emniyet Müdürü Umut Ceylan, AA muhabirine, atletizmi kendisine en uygun spor olarak gördüğünü ve 1991 yılından bu yana koştuğunu söyledi.

        Bir süre milli atlet olarak da yarışlara katıldığını ifade eden Ceylan, "Mesleğe başlamamla birlikte biraz sekteye uğrasa da yine sporu bırakmadım ve koşmaya devam ettim. Şu an 47 yaşındayım ve spora master atlet olarak devam ediyorum. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı atleti olarak yarışlara katılıyorum. Ulusal ve uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum." dedi.

        Ceylan, 2023'te Türkiye Salon Şampiyonası ve Türkiye Pist Şampiyonası'nda birinci olduğunu belirterek, aynı yıl Balkan Master Atlet Salon Şampiyonası ile Balkan Master Atlet Pist Şampiyonası'nda 400 metrede birinci, 200 metrede ise ikinci sırayı aldığını dile getirdi.

        - "Spor çantam her zaman arabamın bagajında"

        Mesleğin zorlukları nedeniyle bazen vakit sıkıntısı yaşadığını anlatan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bazen görev yoğunluğundan kaynaklı antrenmanları düzenli yapamıyorum ama genel anlamda işim engel olmuyor. Spor yapmak isteyip gayret ettikten sonra gerisi geliyor. Kimi zaman sabah erken kalkıp, kimi zaman akşam mesai çıkışında antrenmana gidiyorum. Kimi zaman da hafta sonlarını değerlendiriyorum. Bir şekilde iş yoğunluğuma, işimin temposuna göre sporumu devam ettirmeye çalışıyorum. Spor çantam her zaman arabamın bagajında. Yer, zaman ve fırsat bulduğum an antrenman yapmam için yeterli."

        Ceylan, yarışmalardan birçok madalya kazandığını anlatarak, "Özellikle master olarak katıldığım ulusal ve uluslararası yarışlarda derecelerim var. Bugüne kadar toplam 21 madalya elde ettim. Birçok meslektaşım spor yapmama kayıtsız kalmadı ve kendilerinin tabiriyle onları da spora başlattım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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