Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Curling Milli Takımı, Macaristan'a 11-0 kaybetti.

Kentte düzenlenen ve 12 Mart'a kadar sürecek organizasyonda, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyor.

Bu kapsamda sporcular curling branşında yarışmak için Yakutiye-Erzurum Curling Salonu'nda buza çıktı.

Karışık çiftler kategorisinde mücadele eden milliler, organizasyonun ikinci karşılaşmasında Macaristan'a 11-0 mağlup oldu.

Aynı zamanda yapılan diğer müsabakalarda ise Güney Kore, turnuvaya gelmeyen Kenya'yı 2-0 hükmen, Çin, Polonya'yı 13-8, Ukrayna ise İsviçre'yi 9-4 yendi.

Günün sabahki mücadelelerinde de Çin, Kenya'yı hükmen 2-0, Ukrayna, Macaristan'ı 8-5, Japonya, Polonya'yı 11-3, İsviçre ise Güney Kore'yi 12-6 mağlup etti.