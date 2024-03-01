20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Curling Milli Takımı, Macaristan'a 11-0 kaybetti.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) karışık çiftler kategorisinde mücadele eden Curling Milli Takımı, Macaristan'a 11-0 kaybetti.
Kentte düzenlenen ve 12 Mart'a kadar sürecek organizasyonda, 36 ülkeden 1003 sporcu, 6 branşta ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyor.
Bu kapsamda sporcular curling branşında yarışmak için Yakutiye-Erzurum Curling Salonu'nda buza çıktı.
Karışık çiftler kategorisinde mücadele eden milliler, organizasyonun ikinci karşılaşmasında Macaristan'a 11-0 mağlup oldu.
Aynı zamanda yapılan diğer müsabakalarda ise Güney Kore, turnuvaya gelmeyen Kenya'yı 2-0 hükmen, Çin, Polonya'yı 13-8, Ukrayna ise İsviçre'yi 9-4 yendi.
Günün sabahki mücadelelerinde de Çin, Kenya'yı hükmen 2-0, Ukrayna, Macaristan'ı 8-5, Japonya, Polonya'yı 11-3, İsviçre ise Güney Kore'yi 12-6 mağlup etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.