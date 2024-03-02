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        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0

        STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet DuraERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Estrela, Alican Özfesli (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:55
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        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0
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        STAT:Kazım Karabekir

        HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Mehmet Dura

        ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Estrela, Alican Özfesli (Dk. 62 Shala), Süleyman Koç, Özgür Sert (Dk. 46 Muhammed Emin Yavaş), Celal Hanalp, Eren Tozlu, Furkan Özhan (Dk. 90+4 Mustafa Gürkan Varlık)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Amaral, Kharaishvili, Oğuz Ceylan (Dk. 60 Cem Ekinci), Atila Turan, Candeias, Barış Alıcı (Dk. 78 Sheydayev), Skhirtladze (Dk. 60 Kouakou)

        SARI KARTLAR: Süleyman Koç, Mustafa Yumlu (Erzurumspor Fk), Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz (Kocaelispor)

        Erzurumspor, TFF 1'inci Lig’in 25'inci hafta mücadelesinde Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.

        7'nci dakikada ceza alanına giren Eren Tozlu'nun sert şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

        18'inci dakikada Süleyman Koç'un ortasına yükselen Özgür Sert'in kafa vuruşunda top auta gitti.

        20'nci dakikada Özgürt Sert'in sağ kanattan ortasında kaleye yönelen topu son anda yumruklayan kaleci Gökhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

        34'üncü dakikada Kharaishvili'nin sağ kanattan ortasında topa müdahale eden Mustafa Yumlu tehlikeyi büyümeden önledi.

        43'üncü dakikada Emir'in kısa düşen geri pasında kaleci Gökhan'dan önce topa müdahale eden Eren Tozlu, topuğuyla arkadaşına göndermek istedi. Kocaeli defansı tehlikeyi kornerle önledi.

        İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

        64'üncü dakikada Süleyman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Yakup'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

        72'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Yusuf ceza alanı önündeki Barış'a pasını çıkardı. Barış'ın yerden sert şutunda Göktuğ topu kucakladı.

        75'inci dakikada Shala, ceza alanı içindeki Eren Tozlu'ya pasını çıkardı. Eren Tozlu'nun dokunamadığı topla yeniden buluşan Shala'nın şutu defansa çarparak kornere gitti.

        79'uncu dakikada orta sahada Sheydayev’in pasıyla topla buluşan Amaral, kaleyi cepheden gördüğü anda sert vurdu fakat top üstten auta gitti.

        89'uncu dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında, Atila'nın sol kanattan ortasında penaltı noktasındaki Kharaishvili'in kafa vuruşunda top Göktuğ'da kaldı.

        90+5'inci dakikada Celal'in uzun pasında topla buluşan Eren Tozlu, ceza alanına girmeden vurduğu şut auta gitti.

        Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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