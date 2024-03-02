20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Türkiye'de ilk defa Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu.
Türkiye'de ilk defa Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu.
Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı.
İkinci yarıda kalesinde iki gol daha gören milliler, karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Günün diğer mücadelelerinde ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0 (Hükmen), Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi.
Organizasyonda yarın Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı, saat 10.30'da Kenya ile mücadele edecek.
A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.
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