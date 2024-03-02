Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Türkiye'de ilk defa Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de ilk defa Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) mücadele eden A Milli Erkek Futsal Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 6-0 mağlup oldu.

        Aziziye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta milliler, müsabakanın ilk yarısını 4-0 yenik kapattı.

        İkinci yarıda kalesinde iki gol daha gören milliler, karşılaşmadan 6-0 mağlup ayrıldı.

        Günün diğer mücadelelerinde ise İran Hollanda'yı 6-0, Japonya Çekya'yı 8-2, Brezilya Kenya'yı 5-0 (Hükmen), Kuveyt İspanya'yı 6-5 ve Tayland Cezayir'i 9-6 yendi.

        Organizasyonda yarın Türkiye A Milli Kadın Futsal Takımı, saat 10.30'da Kenya ile mücadele edecek.

        A Milli Erkek Futsal Takımı ise 4 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Yayın hakları 3 yıl daha beIN'de!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
        Eşinin amcasını öldürdü
        Eşinin amcasını öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bukalemun gibi renkten renge girseler de...
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD, Gazze'ye hava yardımlarına başladı
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        ABD Büyükelçisi Flake'ten esprili paylaşım
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        "Ekonomide dengelenme devam ediyor"
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        Salgın gibi! Türkiye’de erkeklerin yüzde 15'i, kadınların yüzde 25’i...
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        1. Lig maçında ortalık karıştı!
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        "Türkiye'de 80 bin kişi HIV ile yaşıyor"
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den Arda Güler kararı!
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Moda ikonundan üzücü haber! 102 yaşındaydı...
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Almanya'nın en büyük şehir sarayı
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Romandan filme bilimkurgu uyarlamaları
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Üçüzlerinden ikisi beyin felci geçiren anne: Çocuklarımı ayağa kaldırmak istiyorum
        Yolcudan doktora yumruk!
        Yolcudan doktora yumruk!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        Bisikletiyle gidiyordu! Kadın cesediyle karşılaştı!
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        İstifa eden işçinin kıdem tazminatı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Zirvenin değişmeyen adı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0
        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Gençler Yüzme Milli Takımı'nın hedefi uluslararası başarılarını sürdürmek
        Gençler Yüzme Milli Takımı'nın hedefi uluslararası başarılarını sürdürmek
        Erzurum'da 5 ay takip sonucu düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 zanlı tut...
        Erzurum'da 5 ay takip sonucu düzenlenen tefecilik operasyonunda 4 zanlı tut...