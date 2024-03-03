Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.03.2024 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu.

        Erzurum programına, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başlayan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı.

        Basına kapalı devam eden ziyarette Sekmen, belediye çalışmalarıyla ilgili Göktaş'a bilgi verdi.

        Ziyaretlerde Göktaş'a, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        "Fenerbahçe deplasman seviyor"
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza yapan otomobillerden biri motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Scholz'dan ses kaydı açıklaması
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da turizmcilerin yüzünü gül...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları Erzurum'da turizmcilerin yüzünü gül...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı yapıldı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın resmi açılışı yapıldı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Kocaelispor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0
        Erzurumspor FK - Kocaelispor: 0-0