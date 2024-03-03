Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerde Göktaş'a, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları ve kurum müdürleri eşlik etti.

Basına kapalı devam eden ziyarette Sekmen, belediye çalışmalarıyla ilgili Göktaş'a bilgi verdi.

Daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Göktaş, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılandı.

Erzurum programına, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başlayan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladı, kentle ilgili bilgi aldı.

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