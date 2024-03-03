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        Şehit çocuklarının ilk kuşak törenine Vali Mustafa Çiftçi katıldı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit polis ve jandarma çocuklarının tekvandoda ilk kuşak törenlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 16:42 Güncelleme: 03.03.2024 - 16:49
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        Şehit çocuklarının ilk kuşak törenine Vali Mustafa Çiftçi katıldı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehit polis ve jandarma çocuklarının tekvandoda ilk kuşak törenlerine katıldı.

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 2016 yılında şehit düşen polis memuru Murat Yıldırım'ın oğlu Murat Yıldırım ile 2019 yılında Mardin'in Derik ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek'in oğlu Miraç Önek, başladıkları tekvando sporunda ilk kuşak heyecanını yaşadı.

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından bir salonda düzenlenen 2. dönem kuşak sınavında, kuşak heyecanını yaşayan şehit çocuklarının mutlu gününe Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı.

        Çiftçi, daha sonra şehit çocuklarının kuşaklarını bağladı.

        Törene, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz ve sporcuların aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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