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        Bakan Göktaş: Türkiye'de ilk kez yapılan 'Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 03.03.2024 - 13:05
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        Bakan Göktaş: Türkiye'de ilk kez yapılan 'Yaşlı Profili Araştırması'nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması’nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız” dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, saat 09.15'de uçakla Erzurum'a gelişinde havalimanında Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, protokol ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Göktaş ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Çiftçi 'den şehrin sorunları ile ilgili bilgiler alan Bakan Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının Palandöken Kayak Merkezi'ndeki sosyal tesislerinde düzenlenen, 'STK ve İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

        Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini belirterek başlayan Bakan Göktaş, Erzurum’un Milli Mücadele dönemindeki önemini anlattı. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde 105 yıl önce başlatılan Milli Mücadelenin kalesi ve Erzurum Kongresi ile kurtuluş meşalesinin yanan ilk ateşi olduğunu kaydeden, milletle el ele Türkiye’nin ikinci asrının temellerini attıklarını kaydeden Bakan Göktaş, şunları söyledi:

        “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle gönül gönüle Türkiye Yüzyıl'ını tuğla tuğla inşa ediyoruz. Ecdadımızın emaneti olan bu vatanı eğitimden ulaşıma, sanayiden ticarete, turizmden sosyal hizmetlere kadar her alanda güçlü kılarak geleceğe taşıyoruz. Çocuklarımıza refah ve huzur içinde yaşayacakları bir ülke, tarihi, kültürel, doğal zenginlikleri korunan şehirler bırakmak için çalışıyoruz. Bunu siz kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızla iş insanlarımızla, teşkilatlarımızla güç birliği yaparak gerçekleştiriyoruz. Bugün, Türkiye’nin kalkınması ve gelişmesi, istihdamın ve üretimin artması iş dünyamızın gösterdiği azim ve kararlılığın bir neticesidir. Artan refahın, toplumda adil ve etkili bir şekilde dağıtılması sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya koyduğu özverinin bir neticesidir."

        Türkiye ekonomisinin dünyada yükselen bir değer olmasının daha fazla kadının iş dünyasına katılmasıyla mümkün olduğunu söyleyen Göktaş, "Sevginin ve merhametin bütün insanlığı kuşatması ancak ve ancak daha fazla kadının sivil toplum kuruluşlarının her kademesinde yer almasıyla mümkündür. Bakanlık olarak, kadınların istihdamının artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz" dedi.

        YAŞLI NÜFUS DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE ARTIYOR

        Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfusunun arttığına dikkati çeken Göktaş, "Bugün yüzde 10 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında ise yüzde 16,3 olması bekleniyor" diye konuştu. Bakanlık olarak ‘Yaşlı Profili Araştırması’ yaptıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

        "Yine dünyada ve Türkiye’de yalnızlaşma oranları giderek artıyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarımızın sayısının gün geçtikçe daha da arttığına şahit oluyoruz. Türkiye’de ilk kez yapılan Yaşlı Profili Araştırması’nda çok çarpıcı sonuçlar elde ettik. Bu ay içerisinde sonuçları milletimizle paylaşacağız. Araştırma kapsamında 22 bin 640 hanede çalışma hayatından sosyal yardımlara, yaşlı haklarından toplumsal hayata katılıma 9 başlıkta yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar, yaşlılarımıza sunduğumuz hizmetlerimize yön verecek. 4 yılda bir güncelleyeceğimiz veriler doğrultusunda hizmetlerimizi günün koşullarına göre ele alacağız. Yaşlı vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlere ilişkin göstergeleri bütüncül olarak değerlendirebileceğimiz bir sistemin alt yapısını oluşturacağız. Bunun yanı sıra, bu araştırmayla yaşlıların her türlü riskten korunması ve yaşlılar için iyileştirici tedbirler alınmasını sağlayacak politikalara temel teşkil edecek somut veriler elde edeceğiz. Mağduriyete sebep olabilecek riskleri tespit edebileceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları destek hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapının oluşturulmasına yönelik ihtiyaç analizi yapacağız."

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