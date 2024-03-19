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        Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:43
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        Erzurum ve Kars'ta 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 341 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklarla devam eden kar nedeniyle kırsaldaki 327 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Kars’ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kar yağışının etkili olduğu bölgede ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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