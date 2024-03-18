Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kentte sabah saatlerinde cadde ve sokakları beyaza bürüyen kar, havanın açılmasıyla eridi.

        - Kars

        Kars'ta, yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Beyaza bürünen şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

        Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerine biriken karları temizledi.

        Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, ekipler sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması başlattı.

        Sarıkamış'ta ise gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Vatandaşlar, ev ve iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

        Gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

        Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle kara yollarında buzlanma da meydana geldi.

        Ekipler, sorumluluk bölgelerinde tuzlama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı: 12 kişi gözaltına alındı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        META'ya geçici tedbir kararı
        META'ya geçici tedbir kararı
        "Durdurun futbolu inecek var"
        "Durdurun futbolu inecek var"
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Trabzon'da maç sonu saha karıştı!
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        7 milyon ev sahibine önemli uyarı
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        ABD TikTok'u neden yasaklamak istiyor?
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        Çanakkale Savaşları'nda askerler mermere kazımış!
        "Oğluma bile saldırdılar"
        "Oğluma bile saldırdılar"
        İlk 50'ye girdi
        İlk 50'ye girdi
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Dev maçta yabancı madde yağdı!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Cinayetten 12 yıl yatıp çıktı! 12 kurşunla öldürdü!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Yapay zeka’da açık kaynak dönemi!
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Rusya 5. kez Putin dedi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        Çin'den bir marka daha Türkiye'ye geliyor
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması
        TİP'ten Gökhan Zan açıklaması

        Benzer Haberler

        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi
        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi
        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-0
        Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı