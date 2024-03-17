Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Dün başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Soğuk havanın da sürdüğü kentte, cadde ve sokaklar, bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı.

        - Ardahan

        Ardahan'da sabah saatlerinde yağan karla çevre beyaza büründü.

        Aralıklarla devam eden kar nedeniyle yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

        -Kars

        Kars'ta da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte, kar, soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de kurultay günü
        MHP'de kurultay günü
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Filistin için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı
        Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum mitingi...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum mitingi...
        Erdoğan: Milletimizin kutlu davasının pazarlık masalarında meze yapılmasına...
        Erdoğan: Milletimizin kutlu davasının pazarlık masalarında meze yapılmasına...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum mitingi...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Erzurum mitingi...
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin Erzurum mitinginde konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin Erzurum mitinginde konuştu: