Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Dün başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Soğuk havanın da sürdüğü kentte, cadde ve sokaklar, bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı.

- Ardahan

Ardahan'da sabah saatlerinde yağan karla çevre beyaza büründü.

Aralıklarla devam eden kar nedeniyle yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

-Kars

Kars'ta da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte, kar, soğuk hava ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.