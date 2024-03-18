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        Erzurumluların iftar sonrası aktivitesi Palandöken'de gece kayağı oldu

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 18.03.2024 - 12:17
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        Erzurumluların iftar sonrası aktivitesi Palandöken'de gece kayağı oldu
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da kayakseverler, ramazanın kayak sezonuna denk gelmesi nedeniyle iftardan sonraki zamanlarını aydınlatılmış pistlerde geçiriyor.

        Türkiye'nin önemli merkezlerinden Palandöken'de kayak heyecanı devam ediyor.

        Uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapılabilen merkezdeki gece kayağı saatleri, ramazan için değiştirildi.

        Sezon içinde 19.00'a kadara açık olan pistler, ramazan boyunca 19.30-21.30 saatleri arasında kayakseverleri ağırlıyor.

        İftardan sonra Palandöken'e gelen kayakseverler, gece aydınlatılan pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

        Gece kayağına gelenlere, kurulan semaverlerden çay ikram ediliyor.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, ramazanın Erzurum'da bir başka yaşandığını söyledi.

        Yazın serin havası, kışın da kış sporları imkanlarıyla kentin ramazanda insanları cezbettiğini dile getiren Bağrıyanık, şöyle konuştu:

        "Ramazanın Palandöken'le beraber yaşanabiliyor olmasını sağlama adına, ramazanın her günü gece kayağı, iftar sonrasında devam ediyor. İftarını yapan misafirlerimiz pistlerde kayağın keyfini çıkarıyor. 2035 yılına kadar ramazan Palandöken'de aynı şekilde devam edecek. Ramazan her geçen yıl 10 gün geriye geldiği için bahar ayına denk geliyordu ve o zamanlar da çeşitli aktivitelerle misafirlerimizi iftar sonrasında ağırlardık. Şimdi ramazan sezonun ortasına doğru geliyor, birkaç yıl sonra tam sezonun içinde olacak."

        - "Palandöken'in serinliğinde günün yorgunluğunu atmış oluyorlar"

        Bağrıyanık, Palandöken'de ramazan boyunca gece kayağı operasyonunun her gün devam edeceğini belirterek, misafirlerin de bu uygulamadan çok memnun kaldığını dile getirdi.

        Kayak merkezindeki tesislerde iftar yapanların direkt kayağa başlayabildiğini anlatan Bağrıyanık, "Kayak molalarında semaver çayı ikramlarımız da gerçekleşiyor. İftar sonrası Palandöken'in serinliğinde günün yorgunluğunu atmış oluyorlar." dedi.

        Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Bora Kanber de gece kayağının ramazan ile birleşmesinden dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.

        Palandöken'de normalde pistlerin saat 19.30'da kapandığını, ramazan dolayısıyla saat 21.30'a kadar sürenin uzatıldığını hatırlatan Kanber, "İftar saatinden sonra misafirlerimizin kayak yapması sağlandı. Bu da gördüğünüz gibi insanlar gündüz oruçlarını tutarken, 1 ay boyunca akşam 21.30'a kadar kayak devam edecek. Büyük bir hizmet. Otel müşterilerimiz bu durumdan çok memnun. Palandöken olarak saat 21.30'a kadar kayak yapılabilen Türkiye'de ilk destinasyonuz." diye konuştu.

        - "İftarımızı yaptık, ailece dağa geldik"

        Vatandaşlardan Abdullah İpek de ramazanın bu yıl kayak sezonuna denk geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Servis imkanları da çok iyi. Öğrenciler dahi iftardan sonra dağa kolayca ulaşabilirler. Tesisler açık. Kayağın zevkini de görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Daha önce ramazan akşamlarını caddede, çarşıda değerlendiriyorduk şimdi böyle bir imkan var. Havalar da soğuk, dışarıda oturulmuyor. Burada müthiş bir keyif var. İftarımızı yaptık, ailece dağa geldik. Yeni bir ramazan etkinliğimiz."

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kayak Kulübü sporcularından Poyraz Araz ise gece kayak yapmanın gündüz yapmaktan daha eğlenceli olduğunu, çok keyif aldığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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