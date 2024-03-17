Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-0

61'inci dakikada Novikovas'ın sağ ayağı ile Erzurumspor FK cezaalanına yaptığı orta-şut karışımı vuruş üst direğe çarparak taca çıktı.

Erzurumspor, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

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