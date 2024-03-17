Erzurumspor FK - Tuzlaspor: 1-0
STAT:Kazım KarabekirHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem ÖzbayERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk.
STAT:Kazım Karabekir
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 84 Mustafa Varlık), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 90+3 Rosheuvel), Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 75 Muhammet Emin Yavaş), Eren Tozlu (Dk. 84 Alican), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+3 Shala)
TUZLASPOR: Kurtuluş - Awuku, Bakhtiyar, Gökhan, Samet (Dk. 27 Mehmet), Mahamadou (Dk. 66 Luka Stankovski), Hikmet, Çağrı, Novikovas (Dk. 76 Ahmet), Togui, Mamba (Dk. 66 Aminu Umar)
GOL: Dk. 37 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Eren Tozlu, Sefa (Erzurumspor FK), Mamba, Bakhtiyar (Tuzlaspor A,Ş.)
Erzurumspor, 1'inci Lig'in 27'nci haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.
37'nci dakikada Yakup'un ileriye gönderdiği uzun pas Tuzlaspor savunmasınden sekerek Eren Tozlu'nun önüne düştü. Tozlu, karşı karşıya kaldığı kaleci Kurtuluş'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
61'inci dakikada Novikovas'ın sağ ayağı ile Erzurumspor FK cezaalanına yaptığı orta-şut karışımı vuruş üst direğe çarparak taca çıktı.
75'inci dakikada Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Aminu Umar'ın ceza sahası dışından sert şutu direkten geri döndü.
87'nci dakikada Mustafa'nın sağdan yaptığı ortayla ceza alanı içinde topla buluşan Estrela'nın vuruşunu kaleci Kurtuluş önledi.
Erzurumspor FK maçı 1-0 kazandı.
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