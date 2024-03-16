Erdoğan: Milletimizin kutlu davasının pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz, kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da mitin alanında vatandaşlara seslendi. Konuşmasına 2017 yılında yaşamını yitiren sanatçı İbrahim Erkal'ın 'Erzurum'a gel' şarkısıyla başlayan Erdoğan, 14- 28 Mayıs seçimlerindeki destekleri dolayısıyla Erzurumlulara teşekkür etti. Erdoğan, “Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki Dadaş farkını yine gösterdi. Dadaş vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Öyle güçlü bir mesaj ki; duymayan kulaklara, görmeyen gözlere nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut” diye konuştu.

173 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, bunları tek tek anlattı. Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli stadyum yapmak için hazırlıklara başladıklarını belirten Erdoğan, Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerini birleştirecek bir projeyle kentin kış sporları merkezi hüviyetini güçlendireceklerini kaydetti.

KİMSENİN ŞAHSIYLA MESELEMİZ YOKTUR

Erzurum'a hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için 31 Mart'ta çok güçlü bir destek beklediklerini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“AK Parti ve Cumhur İttifakı, bu milletin kökü Peygamber Efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davası mirasıdır. Bu dava öyle büyük bir mirastır ki; onu ancak layıkıyla taşıyabilecek olanlar üstlenebilir. Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Kimsenin şahsıyla meselemiz yoktur. Üzüntümüz, kazanarak davasına katkıda bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla altılı masalara oturanlaradır. Türkiye, bizden önceki nesillerle başlayıp bizimle devam eden bizden sonraki nesillerin bir kısmının da yaşadığı sıkıntılı dönemlerden geçerek bugünlere geldi. Bugün doya doya teneffüs ettiğimiz özgürlük ortamı, birileri tarafından bizlere altın tepside sunulmadı. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Hele hele dadaş çok daha iyi biliyor. Darbeden terör saldırılarına, sokak olaylarından partimizin kapatılma davasına kadar nice zorluklara göğüs gerdik, nice badireler atlattık. Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde 253 şehidimizin kanı pahasına istikbal ve istikbalimize sahip çıktık. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini, olaylara aklıselimle bakan herkes görebiliyor. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor."

Meydanı dolduranlardan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan Erzurumluları aramalarını isteyen Erdoğan, “İstanbul'da Erzurumlu malum çok. İstanbul'daki Erzurumlu kardeşlerimizi arayacaksınız değil mi? Onları 'aman ha 31 Mart'a giderken sakın bir yanlışlık olmasın diyerek uyaracaksınız değil mi? Aynı şekilde Ankara'daki Erzurumlu kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? İzmir'deki Erzurumlu kardeşlerimi de arayacaksınız değil mi? Hep beraber Türkiye'yi ne yapacağız, ayağa kaldıracağız. Belediye başkanlarımızı ben sizlere emanet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını kürsüye çağırarak vatandaşlardan destek istedi.