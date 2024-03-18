Görme engelli gaziden şehitlere duygulandıran ziyaret

ERZURUM'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle şehitlikteki anma programında, 1999'da operasyon dönüşü tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu 13 silah arkadaşı şehit düşen, kendisi de görme engelli kalan Sedat Aktaş (46), gazi arkadaşlarının yardımıyla şehitliği ziyaret etti.

Kars Kapı Şehitliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekilleri Fatma Öncü ile Selami Altınok ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, askeri erkan, kent protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra protokol ve vatandaşlar şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, karanfil bıraktı. Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğrencileri de karla kaplı şehit mezarlığını ziyaret edip karanfil bıraktı, dualar etti.

'13 ARKADAŞIM ŞEHİT OLDU'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatani görevini yaparken, 1999'da operasyon dönüşü bindikleri aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının infilak etmesi sonucu gözlerini kaybeden Sedat Aktaş, gazi arkadaşının koluna girip şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına kırmızı karanfil bırakan, evli ve 5 çocuk babası Aktaş, "Araçta 15 kişiydik, mayına bastık ve araç parçalandı. 13 arkadaşım şehit oldu. Ben gözlerimi kaybettim. O günden hatırladığım tek şey çatışma ve aracın mayına basması. Gazi arkadaşlarımın yardımıyla şehitliği sık sık ziyaret ederim. Şehitliği sadece özel günlerde değil sık sık ziyaret ediyorum. Buradan manevi havası beni rahatlatıyor" diye konuştu.