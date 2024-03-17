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        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi

        KOCAELİ'de, dün sabah işe giderken tabancayla başından vurularak öldürülen 7 aylık evli Gülhan Esen (24), memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:40
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        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi
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        KOCAELİ'de, dün sabah işe giderken tabancayla başından vurularak öldürülen 7 aylık evli Gülhan Esen (24), memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Gülhan eşi Yusuf Esen, "En son iftarda gördüm. Sabah 'İşe gidiyorum' diye masaj attı sonra polis aradı" dedi.

        Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Gülhan Esen, plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Esen'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Esen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 7 ay önce evlenen Esen'in cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Fatma- Turgut Albayrak çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Gülhan Esen'in cenazesi bugün kara yolu ile baba ocağı Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ne getirildi. Köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze törenine genç kızın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Esen, gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde genç kızın anne ve babası güçlükle ayakta durabildi.

        Eşini son olarak sahurda gördüğünü söyleyen Yusuf Esen (28), "Eşimi en son sahurda gördüm. Ben işe gittim. Saat 7'de bana cep telefonu ile 'Evden çıktım işe gidiyorum' diye mesaj attı. Sonra polis aradı. Çok üzgünüm. Tek isteğim katilin biran evvel yakalanması" diye konuştu.

        Genç kızın yakınları ise cinayet şüphelisinin 5 yıl önce aynı iş yerinde çalışırken Gülhan’a ilgi gösteren kişi olabileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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