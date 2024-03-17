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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 17.03.2024 - 15:50
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

        Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 84 Mustafa Gürkan Varlık), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 90+3 Rosheuvel) Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 75 Muhammet Emin Yavaş), Eren Tozlu (Dk. 84 Alican Özfesli), Furkan Özhan (Dk. 90+3 Shala)

        Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku (Dk. 46 Bangoura), Samet Asatekin, (Dk. 27 Mehmet Zahit Çınar), Hikmet Çiftçi, Mahamadou Ba (Dk. 66 Stankovski), Çağrı Giritlioğlu, Novikovas (Dk. 76 Ahmethan Köse), Mamba (Dk. 66 Umar) Togui

        Gol: Dk. 37 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Mamba, Dk. 52 Hasanalizada (Tuzlaspor), Dk. 33 Eren Tozlu, Dk. 69 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)

        ERZURUM

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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