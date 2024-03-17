Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökmen Baltacı, Cem Özbay
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 84 Mustafa Gürkan Varlık), Estrela, Sefa Akgün (Dk. 90+3 Rosheuvel) Ufuk Budak, Özgür Sert (Dk. 75 Muhammet Emin Yavaş), Eren Tozlu (Dk. 84 Alican Özfesli), Furkan Özhan (Dk. 90+3 Shala)
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Awuku (Dk. 46 Bangoura), Samet Asatekin, (Dk. 27 Mehmet Zahit Çınar), Hikmet Çiftçi, Mahamadou Ba (Dk. 66 Stankovski), Çağrı Giritlioğlu, Novikovas (Dk. 76 Ahmethan Köse), Mamba (Dk. 66 Umar) Togui
Gol: Dk. 37 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mamba, Dk. 52 Hasanalizada (Tuzlaspor), Dk. 33 Eren Tozlu, Dk. 69 Sefa Akgün (Erzurumspor FK)
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