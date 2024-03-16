Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı

Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.

Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.