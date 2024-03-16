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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 16:37
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        Erzincan'da maden ocağındaki toprak altında bir araca ulaşıldı
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.

        Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.

        Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

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