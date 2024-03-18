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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:38
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        Erzurum'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Erzurum’da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mustafa Ö’nün kullandığı 06 GL 289 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Artvin karayolu Karagöbek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, yaralıların Tortum ilçesinde katıldıkları bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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