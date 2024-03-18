Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da öğrencilerden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı

        Erzurum'da öğrenciler, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" dolayısıyla program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da öğrencilerden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da öğrenciler, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" dolayısıyla program düzenledi.

        Palandöken Kaymakamlığınca Necip Fazıl Kısa Kürek Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        "Çanakkale" adlı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler, müzik, şiir ve tiyatro performanslarını sergiledi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, duygu dolu anlar da yaşandı.

        Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, İl Mİlli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, şehit ve gazi yakınları, çok sayıda lise öğrencisi ile öğretmen ve vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde flaş gelişme!
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 can kaybı var
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        İsimleri tek tek belirlendi! O görüntülerde T.C. de var!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        İsrail'e 7 Ekim'den beri 35 bin ton silah gönderildi
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Yapay zekâlı ünlüleri tanıdınız mı?
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        Görme engelli gaziden şehitlere duygulandıran ziyaret
        Görme engelli gaziden şehitlere duygulandıran ziyaret
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Erzurumluların iftar sonrası aktivitesi Palandöken'de gece kayağı oldu
        Erzurumluların iftar sonrası aktivitesi Palandöken'de gece kayağı oldu
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu
        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi
        İşe giderken silahlı saldırıda öldürülen Gülhan toprağa verildi
        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Tuzlaspor maçının ardından