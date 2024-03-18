Erzurum'da öğrencilerden Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü programı

Programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, İl Mİlli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, şehit ve gazi yakınları, çok sayıda lise öğrencisi ile öğretmen ve vatandaş katıldı.

Erzurum'da öğrenciler, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü" dolayısıyla program düzenledi.

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