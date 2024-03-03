Bakan Göktaş, 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları madalya törenine katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları (Deaflympics) madalya törenine katıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen olimpiyatların çeşitli branşlarındaki madalya törenine Bakan Göktaş ile Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural katıldı. Bakan Göktaş ile beraberindekiler, birinci gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Burada konuşan Göktaş, organizasyona ev sahipliği yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, olimpiyatlara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Olimpiyatlara 36 ülkeden1026 sporcunun katıldığını aktaran Göktaş, "Bu yıl olimpiyatlara rekor katılım sağlanmıştır. Ülkemizden de 65 sporcumuz katıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizden sporculara da madalya veririz. Madalya ve birincilik alan her bir sporcuyu tebrik ederim. İşitme engelli sporcuların bu büyük başarıları bizleri mutlu ediyor. Misafirlerimiz de Erzurum'da bulunmaktan çok mutlu." dedi.

Göktaş, organizasyonun Erzurum'da düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.