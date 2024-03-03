20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturyalı sporcu Melissa Koeck 55.18’le, gümüş madalyayı Japonya’dan Yuki Tanae 56.85’le, bronz madalyayı ise Almanya’dan Nele Schutzbach 57.55’lik derecesiyle aldı.

Bu kategoride piste çıkan Türk sporculardan İdris Şişmek 1.00.52’yle 16’ncı, Hamdi Yağcı 1.01.01’le 17’nci, Ali Çat ise 1.08.44’le 18’inci olarak yarışı tamamladı.

Polonyalı sporcu Bruno Lukaszyk 53.36'lık derecesiyle gümüş, Fransız sporcu Thomas Luxcey de 53.38'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

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