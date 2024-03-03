20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, satranç branşında madalyalar sahiplerini buldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, satranç branşında madalyalar sahiplerini buldu.
Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, satrançta blitz (Yıldırım) kategorisinde 61 sporcunun katıldığı erkeklerde, Polonyalı Pawel Piekielny altın madalya, Hırvat Bogdan Bozinovic gümüş madalya, Sırp Dragan Zivil ise bronz madalya kazandı.
Kadınlarda Letonyalı Anastasija Parhomenko altın madalya, Polonyalı Zuzazanna Lukasik gümüş madalya, Macaristanlı Viktoria Cseke bronz madalya elde etti.
Erkekler kategorisine katılan Türk sporculardan Ahmet Taha İnal 29’uncu, Oktay Kılıç 53’üncü, Ahmet Oğuz Coşar 55’inci, Onur Üzülgü 56’ncı, Mahfuz Ateş 57’nci, Alpaslan Coşar 59’uncu oldu.
Kadınlarda ise Türk sporculardan Fatma Çapaklı 26’ncı, Ayşe Uyanık 27’nci, Gülçin Sungul 28’inci, Nazlı Malkoç Tandıverdi 30’uncu sırayı aldı.
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