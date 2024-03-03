20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Ukrayna'ya 14-1 mağlup oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, Ukrayna'ya 14-1 mağlup oldu.
İlk maçında organizasyondan çekilen Kenya karşısında 2-0 hükmen galip sayılan ay-yıldızlı ekip, Yakutiye ilçesindeki Curling Salonu'nda oynanan ikinci maçında ise Ukrayna'ya 14-1 yenildi.
Karışık çiftlerde yapılan diğer maçlarda Ukrayna Polonya'yı 9-3, Macaristan İsviçre'yi 7-3, Çin Japonya'yı 8-6, İsviçre Kenya'yı 2-0 (hükmen), Güney Kore Japonya'yı 9-1, Macaristan Polonya'yı 7-6 yendi.
Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, organizasyonda yarın Japonya ve İsviçre ile karşılaşacak.
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