20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Karışık Çiftler Curling Milli Takımı, organizasyonda yarın Japonya ve İsviçre ile karşılaşacak.

Karışık çiftlerde yapılan diğer maçlarda Ukrayna Polonya'yı 9-3, Macaristan İsviçre'yi 7-3, Çin Japonya'yı 8-6, İsviçre Kenya'yı 2-0 (hükmen), Güney Kore Japonya'yı 9-1, Macaristan Polonya'yı 7-6 yendi.

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