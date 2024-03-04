Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı

        Erzurum'da kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:14 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Atatürk Üniversitesi kampus girişine doğru seyreden A.K. idaresindeki 25 ADH 744 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre trafiğe kapatıldı.

        Aracın çekiciyle çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        O an kamerada... Polis bu görüntüden katile ulaştı!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        "Hiçbirimiz öyle değiliz
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması

        Benzer Haberler

        Şehit çocukları, tekvandoda başarı için ter döküyor
        Şehit çocukları, tekvandoda başarı için ter döküyor
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları