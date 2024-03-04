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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:43 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:43
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        Erzurum'da terör propagandası iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Karaçoban ilçesinde DEM Parti'nin seçim irtibat bürosu açılış etkinliklerinde terör propagandası yapan E.Y, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sevk gedildiği hakimlikçe, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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