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        Erzurum'da aranan 259 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 14:23 Güncelleme: 05.03.2024 - 14:23
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        Erzurum'da aranan 259 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde şubat ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 118 bin 52 kişi sorgulandı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 259 şüpheli yakalandı.

        Yapılan trafik denetimlerinde ise 16 bin 353 araç kontrol edilerek 391 sürücüye ceza kesildi.

        Ekiplerce 770 umuma açık iş yeri, 508 park ve bahçe ile 1874 metruk bina kontrol edildi, 304 yoklama kaçağı tespit edildi.

        Çalışmalarda, 10'u kuru sıkı 20 tabanca, 9 av tüfeği, 106 bıçak, 167 fişek, 20 kilo 682,42 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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