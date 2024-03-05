Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) satranç branşının hızlı takım kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Yakutiye Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda, 9 ülkeden 12 takım mücadele etti. Türkiye, Brezilya ve Kazakistan ve Ukrayna, müsabakalarda ikişer takımla yer aldı.

Bu kategoride Polonya altın madalyanın sahibi olurken, Ukrayna'nın birinci takımı gümüş, ikinci takımı ise bronz madalya elde etti.

Türkiye'den müsabakalara katılan takımlardan biri 10'uncu, diğeri ise 12'inci oldu.