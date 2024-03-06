Eşi kasten öldürmekten yargılanan Gürcistanlı kadın, cezaevinden mahkemeye mektup göndermiş

ERZURUM'da eşi Ayhan Avcı'yı (49) Fahrullah Özdemir (57) ile birlikte öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Gürcistanlı Padına Avcı’nın (35), cezaevinden davanın açıldığı Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne mektup gönderdiği ortaya çıktı. Olayın ardından jandarma ve savcılıktaki ifadesinde eşi Ayhan Avcı’yı gittikleri tarladaki barakada ölü bulduklarını söyleyen Padına Avcı, mektupta ise eşini Fahrullah Özdemir'in öldürdüğünü iddia etti.

Olay, 11 Haziran'da Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gürcistanlı Padına Avcı, Fahrullah Özdemir ile birlikte jandarmayı arayıp, bir yıldır evli olduğu eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki kulübede kanlar içinde buldukları ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İncelemede, Ayhan Avcı'nın keskin bir alet ile başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlendi. Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Padına Avcı jandarma ve savcılıktaki ifadesinde, "Olay günü tarlada çalıştıktan sonra samimi olduğumuz ve yanımızda tarlası bulunan Fahrullah Özdemir'in otomobili ile akşam iş bittiğinde eve giderken, Ayhan telefonla görüştüğü bir kişiye küfretti ve o şahsa 'parayı getir kuşları al' diyerek telefonu kapattı. Sonra bize, 'Beni Ilıca'da indirin, siz devam edin' dedi. Fahrullah önce eşimi Ilıca'ya daha sonra da beni eve bıraktı. Gece eşim gelmeyince merak ettim ve telefonla aradım, cevap vermedi. Uyudum ve saat 07.00 sıralarında uyandığımda Ayhan hala gelmemişti. Saat 08.00'de Fahrullah'ı aradım, tarlada çalıştığını ve kendisinin de Ayhan'a ulaşamadığını söyledi. Ben de taksiye binip tarlaya gittim. Fahrullah ile bize ait tarladaki barakaya girdiğimizde Ayhan'ı kanlar içinde yerde yatıyor vaziyette gördük. 112'ye ihbarda bulunduk" dedi. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın ardından tutuklu sanıklardan Padına Avcı hakkında ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir hakkında ise ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu süreçte Padına Avcı, ekim ayında davanın görüleceği Erzurum 3'ncü Ağrı Ceza Mahkemesi'ne mektup gönderdi. Avcı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Ayhan, Fahrullah ve ben ekmek için Erzurum'dan tohumları alıp Fahrullah'ın arabasıyla tarlaya gittik. Fahrullah eşime, 'Ben sana o kadar para verdim, hala benim senetlerimi vermiyorsun' dedi. Eşim de 'Vermiyorum abi, borcunun tamamını öde, vereyim' dedi. Fahrullah, Ayhan'a, 'ben sana borcumu fazlasıyla ödedim. Her gün seni buraya getiriyorum. Aracım yakıt harcıyor. Size sigara alıyorum. Her şeyinizde sizin yanınızda oldum' dedi. Eşimin ağzı çok küfürlüydü. Bunlar karşılıklı birbirlerine küfretmeye başladılar. Eşim bana, 'Sen çık dışarıya biz ağır küfürler ediyoruz' dedi. Çıktıktan 15- 20 dakika sonra tekrar geldiğimde eşim yerde yatıyordu. Fahrullah başında elinde kürekle duruyordu. Kürek ve Fahrullah'ın kıyafetleri kanlıydı. Fahrullah beni kemerle bağladı. Yarım saat bağlı kaldım. Fahrullah beni eve götürdü, gece de gelip ayrıldığım eşimden olan çocuğumu ve beni öldürmekle tehdit etti. Sabah tarlada buluştuğumuzda eşimi kulübede ölü bulduğumuzu söylememi istedi ve ben de bu şekilde ifade verdim."

2 SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanıklar Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir, ilk kez hakim karşısına çıktı. Avcı, mahkemeye gönderdiği mektubundaki ifadesini tekrar etti.

'AMBULANS ÇAĞIRMADIK'

Fahrullah Özdemir ise ifadesinde, bir arkadaşının Ayhan'ın arabası ve danasını satın aldığını, senetlerinin kendisi adına düzlendiğini söyledi. Parasını ödediği senetleri istediğinde aralarında tartışma yaşandığını belirten, Özdemir şöyle konuştu:

“Kulübede otururken senetlerden dolayı tartışmaya başladık. Ayhan elinde bıçakla yakamdan tuttu, küfretti ve bıçağı boğazıma dayadı. Ben de önce elime geçirdiğim traktörün çeki demiri ile sonra da keserle vurdum. Sersemleşti ve yere düştü. Eşi de geldi ve ona küfrederek 'Ha işte layığını buldun' dedi. Ben Ayhan'a Padına'nın vurduğunu görmedim. Ama elinde kürekle Ayhan'a küfürler ettiğini gördüm. Ben oradan ayrılıp, tarlama gittim. İki saat sonra tekrar geri geldim. Padına'ya ne oldu diye sordum. O da 'O ölür' dedi. Ambulans çağırmadık, Padına 'Biz bunu bırakıp gidelim' dedi. Traktörle ılıcaya kadar gittik. Oradan taksiyle şehre döndük. Padına ile biz geldiğimizde böyle gördük diye yalan ifade vermek üzere sözleştik."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.