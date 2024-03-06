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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:25 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:40
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) snowboard paralel slalomda madalya alan sporcular belli oldu.

        Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda erkeklerde 16, kadınlarda 11 sporcu katıldı.

        Bugün yapılan final müsabakalarında erkeklerde Avusturyalı Raphael Part altın, Çinli Bin Yang gümüş, İtalyan Federico Orlando da bronz madalya elde etti.

        Milli sporcu Onur Kayıhan son 16 turunda elendi.

        Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, Avusturyalı Lisa Zoerweg gümüş, Japon Inka Wada da bronz madalya aldı.

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