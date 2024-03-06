20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Kadınlarda ise Çinli Yueyue Zhao altın, Avusturyalı Lisa Zoerweg gümüş, Japon Inka Wada da bronz madalya aldı.

Bugün yapılan final müsabakalarında erkeklerde Avusturyalı Raphael Part altın, Çinli Bin Yang gümüş, İtalyan Federico Orlando da bronz madalya elde etti.

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