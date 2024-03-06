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        "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" düzenlendi

        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:42
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        "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" düzenlendi
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        Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla "Depreme Dirençli Kentsel Dönüşüm Erzurum Çalıştayı" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir otelde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, kentin fay hattı üzerinde bulunduğuna işaret etti.

        Her an deprem tehlikesiyle karşı karşıya oldukları bilinciyle çalışma yürüttüklerini ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

        "Ülkemizin yüzde 70 toprağı 1. deprem kuşağında, geri kalanı da 2. deprem kuşağında. Böyle olması dolayısıyla şehrimiz açısından bu işe önem gösteriyoruz. Tabii sadece bunun altından belediye olarak kalkmamız mümkün değil. Yapı stokumuzu elden geçirdik. Mevcut binalarımızın yapım tarihi itibarıyla hepsini elden geçirdik, envanterini çıkardık. Artık bir yandan yıkıma başlayıp bir yandan yapımını gerçekleştirmemiz lazım. Yapı stokunda oturanları dikkate aldığımızda genelde orta halli vatandaşların oturduğunu, binası yıkıldığı zaman veya biz zorunlu olarak çıkardığımız zaman binasını yapamayacağını görüyoruz. Bunun için de bazı tedbirler aldık. Bugünden itibaren Erzurum'umuzda tünel kalıp sistemini uygulamaya sokmamız gerektiğini müşahede ettim çünkü bunu bazı yerlerde yaptık ve en ufak bir çizik görmedik. Bunun şehrimize büyük imkan sunacağı kanaatindeyim."

        Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir de Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm alanında kıymetli çalışmalar yaptığını anlattı.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise afetlere karşı dirençli şehir oluşturma bilincini sürekli dinamik ve zinde tutma gayretinde olduklarını söyledi.

        Bütün imar planlamasını dirençli şehir mantığıyla yaptıklarını dile getiren Aynalı, "Yapılacak dönüşümlerde, yeni yapılacak binalarda zemin etütleri ve sondajlarını çok önemsiyoruz. Belediye bünyesinde bütün testlerin ve deneylerin yapılabileceği laboratuvarlar kuruyoruz ve mevzuat çalışmaları yapıyoruz. Bunların sonrasında kesinlikle dirençsiz yapılara ve bunları yapmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Belki yakın zamanda inşaatlarda tünel kalıp sistemine geçeceğiz." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ünal İnci de son 10 yılda şehirde yaklaşık 22 bin yapının üçte birlik kısmı olan 7 bin 256 tehlikeli ve riskli yapının yıkım ve tahliyesinin gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu bizim için deprem öncesi alınması gereken tedbirlerden bir tanesiydi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının öncesinde yapılması gereken Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi için şehrimizde yaklaşık 15 bin yapının sokak tarama yöntemiyle risk öncelikleri belirlendi." diye konuştu.

        Kamu kurumlarının müdürleri, akademisyenler ve paydaşların katıldığı çalıştay, uzmanların teknik sunumlarıyla sona erdi.

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