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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 22:18
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) A Milli Erkek Futsal Takımı, İran ile 3-3 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

        İkinci yarı attığı 2 golle 3-1 öne geçen ay-yıldızlı ekip, grup lideri ve son dünya şampiyonu İran'ın daha sonra 2 gol bulmasına engel olamadı ve maç 3-3 berabere sona erdi.

        Grubunu bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle üçüncü sırada bitiren A Milli Erkek Futsal Takımı, çeyrek finale kaldı.

        Milli takım, çeyrek finalde 8 Mart Cuma günü Japonya ile karşılaşacak.

        Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri İran-Cezayir, Tayland-Brezilya ve İtalya-İspanya şeklinde oldu.

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