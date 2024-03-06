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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşında kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci gün maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:15 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:15
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşında kadınlarda ilk, erkeklerde ise ikinci gün maçları tamamlandı.

        Karşılaşmalar, Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda yapıldı.

        Kadınlardaki ilk maçında Japonya'ya 17-4 yenilen Türkiye, erkeklerdeki ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'a 15-2 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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