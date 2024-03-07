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        Erzurum'da kar yağışı; 130 kırsal mahalle yolu kapandı

        ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:00 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:05
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        Erzurum'da kar yağışı; 130 kırsal mahalle yolu kapandı
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        ERZURUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Palandöken'de de kayakçıların buz tutan yüzleri, kameraya yansıdı.

        Kentte gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, kent merkezi beyaza büründü. Birçok noktada sabah saatlerinde kaza yaşanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetre oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kent merkezinde yolları açık tutmak için çaba sarf ederken, 130 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        YÜZLERİ BUZ TUTTU

        Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oldu. Palandöken'de kar kalınlığı 130 santimetreyi geçerken, fırtına nedeniyle gondo ve liftler çalıştırılamadı. Ancak telesiyejler ile zirveye çıkanlar, kayak keyfinden vazgeçmedi. Kayakseverlerin buz tutan yüzleri kameraya yansırken, Palandöken Dağı'na çıkan kara yolunda buzlanma nedeniyle çok sayıda araç, yolda kaldı. Belediye ekipleri, araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Oğuz Ünal, "Böyle bir ortamda hızlı kayınca sakal ve bıyıklarımız buz tuttu. Ama mutluyuz. Beklediğimiz bir kar yağışı olmadı. Bu kar yağışının sezonu uzatacağını düşünüyorum" dedi.

        CUMARTESİYE KADAR YAĞIŞ YOK

        Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışının saat 15.00 itibarıyla etkisini yitireceği, cumartesi gününe kadar yağış beklenmediği bildirildi. Dün gece yapılan ölçümlere göre de en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu:

        "Aziziye eksi 0,4, Aşkale eksi 2,4, Horasan 0,6, İspir 0,2, Karayazı eksi 4,0, Karaçoban 0,0, Köprüköy eksi 0,2, Narman 0,0, Oltu 1,4, Olur 2,4, Pazaryolu 0,0, Tekman eksi 1,9, Tortum 0,3, Uzundere 1,6, Erzurum eksi 1,2, Çat eksi 1,1, Şenkaya eksi 1,5."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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