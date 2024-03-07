Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 101 yaşındaki Aliye nineyi konutunda ağırladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yaşayan 101 yaşındaki Aliye Göker'i evinde ziyaret ettikten sonra konutunda ağırladı.

Vali Çiftçi, bir süre önce Yakutiye ilçesindeki evine misafir olduğu Göker'i, bu kez eşi Azime Çiftçi ile ziyaret etti.

Yaşlı kadını ikinci kez evinde ziyaret eden Çiftçi ile Göker arasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Vali Çiftçi'nin konutunda ağırlama teklif ettiği Göker'in, birkaç kez tekrar ettiği "Ama akşam beni evime geri getir." sözleri güldürdü.

Çiftçi, ilerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorlanan ve personelin yardımıyla araca bindirilen Göker'i, konutuna götürdü.

Vali Çiftçi, ziyaretle ilgili görüntüyü, "Aliye nine ile anlaştığımız gibi kendisini Azime Hanım'la beraber ziyaret ettik. Komşusuyla birlikte evimizde misafir ettik. Sonra Aliye ninemizi tekrar evine bıraktık. Hoş sohbet ninemizle hoşça vakit geçirdik. Hayır dualarından bolca nasiplendik." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.