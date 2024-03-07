MHP Genel Başkan Yardımcı Aydın, Erzurum'da konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcı Kamil Aydın, "Bu kutlu yürüyüşte yine nifak ve fitne olacak ama biz yılmayacağız. Yeter ki Palandöken gibi net, dik ve kararlı şekilde duralım. Kimse bizim beraberliğimizi bozamaz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Evi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programına katılan Aydın, burada yaptığı konuşmada, siyasetin çare üretmek, sorunların halledilmesi, dilek ve temennilerin yerine getirilmesi için yapıldığını söyledi.

Siyasette güçlü ve iktidar olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, "Söze gerek yok, maşallah siz cevabınızı hazırlamışsınız, 31 Mart'a hazırsınız. Görüntü bu, bu kadar siyasi tecrübe ışığında benim gördüğüm yanıltmaz." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın kuruluş hikayesini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"İki liderimiz, aynı aile büyüğü gibi bir araya geldi ve hane halkına bir yol haritası belirledi. 'İçeride ve dışarıda üzerimizde çok hesap var' dedi. Sen, ben ayrımına gitmeden önce 'ülke ve millet, sonra parti ve ben' demek zorundayız. İşte Cumhur İttifakı'nın kuruluş hikayesi budur. Elimizde, eteğimizde, heybemizde ne varsa bırakıp 'önce vatan' dedik. Önce bizi bir araya getiren Cumhurbaşkanımızın 'tek devlet, tek bayrak ve tek vatan' şiarına uygun kavli karar kıldık. Allah'a şükür siz de 14-28 Mayıs'ta bu kararın arkasında durdunuz."

Erzurum'da, Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına destek isteyen Aydın, "31 Mart'taki seçimler çok önemli. Yani geneldeki hizmetlere destek olacak, yereldeki birtakım sorunların çözülmesi için de güçlü yerel yönetimler lazım. Yani yukarıyla uyumlu ve diyaloğu rahat kuracak. Hizmeti çok hızlı ve rahat şekilde ayağınıza getirecek yerel yönetimlerde de aynı 14-28 Mayıs'ta gösterdiğiniz feraseti gösterecek ve Cumhur İttifakı adaylarına destek olacaksınız. Bu kutlu yürüyüşte yine nifak ve fitne olacak ama biz yılmayacağız. Yeter ki Palandöken gibi net, dik ve kararlı şekilde duralım. Kimse bizim beraberliğimizi bozamaz." diye konuştu.

Siyasette büyüklere itaatin önemli olduğunu dile getiren Aydın, genel başkanlarının da fitneye, fesada ve ayrılıkçılara prim vermediğini vurguladı.

Kamil Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim hızlı şekilde yürümemiz lazım. Cumhur İttifakı'nın hızlı şekilde Türkiye'yi, Allah'ın izniyle en kısa zamanda bölgesinde lider ve dünyada da 10. büyük ülke haline getirmesi gerekir. Ufak tefek işlere takılacak vaktimiz yok. Onun için güçlü iradenin Oltu'dan, Erzurum'dan ses vermesi lazım. Oltu ve Erzurum'da emaneti ehline teslim edeceksiniz. Bu onlara mesaj olsun, kimse sırtımızda koyun, kurban kesmeye kalkmasın. Sırtımızdan kimseye Allah'ın izniyle kurban kestirmeyiz. Bütün teşkilatlarımız burada. 31 Mart seçimleri, Oltu'ya, Erzurum'a, Türkiye'ye ve bizi umut olarak gören İslam alemine ve mazlum milletlere hayırlara vesile olsun."