Bakan Tekin: Bütün dünya, 'Türkiye tökezlesin' diye bekliyor

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bütün dünya, 'Türkiye tökezlesin, hükümet tökezlesin. Türkiye'nin başına da aynı çorapları örelim' diye bekliyor. Başımızda bu şekilde aç kurtlar gibi bekleyen uluslararası yapılara müsaade edecek miyiz? 14-28 Mayıs'ta etmedik" dedi.

Erzurum'a gelen Bakan Yusuf Tekin'i, havalimanında MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve partililer karşıladı. Oltu ilçesine geçerek, Efkan Ala Konferans Salonu'nda partililere seslenen Bakan Tekin, "Cumhur İttifakı'nın ruhu, Erzurum ruhu ile örtüşüyor. Erzurum'un ruhu, Cumhur İttifakı'nın ruhu ile örtüşüyor. Çünkü hafızalarımız bazen bizi yanıltıyor. Bu ittifakın ne zaman kurulduğuna dair benden önce konuşan MHP Genel Başkan Yardımcımız Kamil Aydın hocam söyledi. 15 Temmuz 2016'ya kadar herkes kendi siyasetini yapıyordu. 15 Temmuz 2016'da ülkenin birliği, bağımsızlığı, tehdit altına girdiği zaman 2 siyasi lider; Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli bütün siyasi beklentilerini bir kenara bırakarak, 'Bağımsızlığımız, cumhuriyetimiz, demokrasimiz her şeyin üstünde' dediler. 'Bu milleti her şeyden mahrum bırakabiliriz ama özgürlükten, demokrasiden, bağımsızlıktan mahrum bırakmamayız' dediler ve Cumhur İttifak inşa edildi. Genel siyaseti görüyorsunuz. O gün sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına icabet eden Devlet bey ile bazı siyasi liderler oldu. Cumhurbaşkanımızın çağrısı şuydu. 'Darbe girişimi var. Bütün darbe girişimlerinin arkasında yurt dışı, uluslararası bağlantılar ve benzeri var. Bu, bir Kurtuluş Savaşı. Gelin hep beraber bu Kurtuluş Savaşı'nı yapalım' dediler. Bazı siyasi liderler geldiler ve 'Bu savaşın içinde varız' dediler. Bazıları da "Kendi siyasi hırslarımızı, memleket sevdasının üstünde tutuyoruz' dediler ve başka bir cephede yer aldılar. Erzurum'a yakışan şey; Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkmak" dedi.

'GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR'

Tekin, "Şu anda etrafımızda Filistin'den dünyanın birçok bölgesine, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ukrayna-Rusya, Suriye, Irak'ta, her tarafta savaşlar var. Şunu görmek mümkün. Bütün dünya, 'Türkiye tökezlesin, hükümet tökezlesin. Türkiye'nin başına da aynı çorapları örelim' diye bekliyor. Başımızda bu şekilde aç kurtlar gibi bekleyen uluslararası yapılara müsaade edecek miyiz? 14-28 Mayıs'ta etmedik. Size şunu hatırlatıyorum; bu tıpkı iki devreli maç gibi. Eğer bugün Cumhur İttifakı'na sahip çıkıp, burada Adem başkanımıza, Büyükşehir Belediye başkanımız Mehmet Sekmen'e sonuna kadar destek olmazsak; tökezlediğimizi varsayarak üstümüze gelecekler. Buna müsaade etmeyeceğinize inanıyorum. Sizden bunu istirham ediyorum. Türkiye'nin bu ekonomik bağımsızlık, lig atlama mücadelesinde Erzurum olarak güçlü bir sesle diyeceğiz ki Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Sizden bu sözü aldığımı sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek istiyorum" diye konuştu.

Buradaki programın ardından Tekin, Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyarete edip, Olur ilçesine geçti.