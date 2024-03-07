Sosyal bilimler alanındaki öğrenci projelerinde yapay zeka kullanımı yaygınlaşıyor

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) düzenlediği yarışmalarına katılan öğrenciler, projelerinde yapay zekayı yaygın olarak kullanıyor.

Ağrı, Kars, Artvin, Ardahan, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Erzurum'daki ortaokullardan 210 öğrencinin katılımıyla düzenlenen "TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları"na sunulan 103 proje, 12 branşta derece almak için yarışıyor.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz, AA muhabirine, bu yıl Kuruma Türkiye genelinde 23 bin projenin önerildiğini söyledi.

Önerilen proje sayısında Erzurum'un birinci sırada olduğunu ifade eden Kaymaz, şöyle konuştu:

"12 alanda proje önerileri yapıldı. Bu alanlarda sadece bilim ve teknoloji alanları yok. Sosyal bilimler, değerler eğitimi, sosyoloji, psikoloji, tarih gibi alanlar da var. Dolayısıyla öğrencilerin hem bilim ve teknolojiye olan yatkınlığı hem de sosyal alandaki kabiliyetlerini geliştirmek için önemli bir fırsat. Genç yaşta bu konularla buluşmaları onları ilerleyen yaşlarda hem bilim teknoloji tarafında gelişmelerinde hem de topluma faydalı insanlar olma yönünde önemli katkılar sunmasını bekliyoruz."

Kaymaz, yapay zekanın kullanımının projelerde de arttığını belirterek, "Yapay zeka tüm dünyada öne çıkan konu ve oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Hem eğitim alanında ve tüm iş kollarında etkisini göreceğiz. Tabii bu durumun projelere de yansıdığını görüyoruz. Projelerimizin çoğunluğunda sosyal bilimler alanında dahi yapay zekayla buluşturulan güzel çalışmalar var." dedi.

- "Yapay zeka sadece sayısalda değil sözel bilimlerde kullanılabilecek hale geldi"

Yarışmaya tarih ana alanı ve yapay zeka tematik alanı ile "Konuşan Tarih" adlı proje ile katılan öğrencilerin danışmanlığını yapan Trabzon Araklı Saffet Çebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinden bilişim öğretmeni Hekim Satır, projelerinde yapay zeka kullanılarak tarihteki önemli şahsiyetlerin resimleri kullanılarak sesli anlatım yaptıklarını anlattı.

Yapay zekayla tarihi konuların öğrenilmesinin daha eğlenceli ve verimli hale getirilmesini amaçladıklarını dile getiren Satır, "Yapay zeka çok farklı boyutlara geçti. Sadece sayısal bilimlerde değil sözel bilimlerde entegre edilip kullanılabilecek hale geldi. Resimlerin konuşturulması, mimiklerin belirli şekilde gösterilmesi, telaffuz hatalarının önüne geçilmesi, seslerin yapımında da yapay zekayı kullandık." diye konuştu.

- "Öğrencilerimiz yapay zekayı kullanan değil geliştirenler olsun"

Yapay zeka destekli "sanal rehber" uygulaması ile projeye katılan öğrencilerin danışmanı Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Bilişim Öğretmeni Veysel Volkan Köseoğlu da öğrencilerinin yapay zekayı kullanarak 20 dilde destek sunan turistlere yönelik bir mobil uygulama tasarladıklarını söyledi.

Yapay zekanın sosyal alanlarda da fazlaca kullanılmaya başlandığına işaret eden Köseoğlu, "Öğrencilerimiz yapay zekayı kullanan değil geliştirenler olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Dili ve Edebiyatı alanında yarışmaya "Öz Türkçe" başlıklı projeyle katılan öğrencilerin danışmanı Bayburt Fen Lisesi bilim teknolojileri öğretmeni Ferhat Eraydın da öz Türkçe'nin yapay zekayla entegresi için çalıştıklarını anlattı.

Eraydın, "Asıl amacımız saf, duru dilimizi en güzel şekilde teknolojiye entegre etmemizdi. Birçok projenin temelinde yapay zeka var. Özellikle görüntü işleme ve sesi görebiliyoruz. Buradaki amaçlardan biri gelişen bu teknolojiyi takip etmek. Dünya çok ileride giderken, biz bugün ülkemizdeki imkanlarla faydalanarak bu gelişmeyi en iyi şekilde takip etmek amacındayız. Buradaki tüm projelerde gördüğüm amaç da buydu." değerlendirmesinde bulundu.