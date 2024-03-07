Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu.

        Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Büyük Britanya ve Almanya ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan İspanya ve Brezilya yarı finale yükseldi.

        Yarı finalde Büyük Britanya ile Brezilya, İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.

        A Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 9 Mart Cumartesi günü klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Dolandırıcıların hedef aldığı Abdurrahim Albayrak konuştu
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Karısını intihara yönlendiren sanığa 6 yıl ceza!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        2023 DEAFLYMPİCS'te heyecan sürüyor
        2023 DEAFLYMPİCS'te heyecan sürüyor
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da konuştu:
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        MHP Genel Başkan Yardımcı Aydın, Erzurum'da konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcı Aydın, Erzurum'da konuştu:
        Bakan Tekin: Bütün dünya, 'Türkiye tökezlesin' diye bekliyor
        Bakan Tekin: Bütün dünya, 'Türkiye tökezlesin' diye bekliyor