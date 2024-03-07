20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu.
Erzurum’da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belli oldu.
Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan son maçların ardından A Grubu'nu ilk iki sırada bitiren Büyük Britanya ve Almanya ile B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayan İspanya ve Brezilya yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Büyük Britanya ile Brezilya, İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.
A Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 9 Mart Cumartesi günü klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.