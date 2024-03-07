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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 23:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:37
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        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
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        Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling branşındaki müsabakalara devam edildi.

        Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.

        Kadınlarda Hırvatistan ile oynadığı müsabakayı 13-3 ve Çin ile yaptığı karşılaşmayı 11-2 kaybeden Türkiye, organizasyondaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        Erkeklerde ise Çin'e 10-5 yenilen Türkiye, 3. maçını da kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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