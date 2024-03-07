20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları

Erkeklerde ise Çin'e 10-5 yenilen Türkiye, 3. maçını da kaybetti.

Kadınlarda Hırvatistan ile oynadığı müsabakayı 13-3 ve Çin ile yaptığı karşılaşmayı 11-2 kaybeden Türkiye, organizasyondaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurum Curling Salonu ile Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 8, erkeklerde ise 4 müsabaka yapıldı.

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