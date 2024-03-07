Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Oltu, Olur ve Uzundere ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

Olur ilçesine geçerek MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Tekin, vatandaşlarla sohbet etti.

Son olarak baba ocağı Uzundere ilçesine geçen Tekin, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşlara hitap eden Bakan Tekin, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen ile Cumhur İttifakı'nın Uzundere Belediye Başkan adayı Sinan Aydın'a destek istedi.

Memleketinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Tekin, "Ben Sinan Aydın'ı seçmenizi istemiyorum, o beni tatmin etmez. Ben (Sinan Aydın'ı) oy birliğiyle seçmenizi istiyorum. Uzundere'yi seven, Uzundere'ye hizmet etmek isteyen her kim varsa, hangi partiden aday olduysa gelsin Sinan'ı desteklesin, hep beraber Uzundere'ye hizmet edelim." dedi.

Tekin, Cumhur İttifakı'nın her yerde kendi adaylarıyla seçime girdiğini anımsatarak, Uzundere'nin dokusu, coğrafyası ve iklimi bakımından ittifakın özü olduğunu söyledi.

- "Türkiye'de örnek gösterilecek bir oy oranıyla seçilecek"

Uzundere'de başka partiye oy çıkacağına ihtimal vermediğini ifade eden Tekin, "İnşallah Sinan Aydın, Türkiye'de örnek gösterilecek bir oy oranıyla seçilecek. Benim Türkiye'de yerel yönetimler anlamında her yerde örnek gösterdiğim, halkla ilişkileri itibarıyla, halkın problemlerine duyarlılıkta örnek gösterdiğimiz Mehmet ağabeyimiz var. Ona da Erzurum Büyükşehir Belediyesi için sizden oy istiyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Uzundere'de Sinan, Büyükşehir'de Mehmet ağabeyimiz, arkamızda da Cumhur İttifakı'nın Erzurum'daki siyasi bütün kadroları var. İl ve ilçe burada, milletvekilleri de burada. Onlar da var, bir de üstüne ben varım. Artık Uzundere'nin sırtı yere gelmez arkadaşlar. Benim size söyleyecek bir şeyim yok. Sizler de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ben buraya müsteşarken, bakan yardımcısıyken elimden gelen ne varsa yapmaya gayret ettim. O zaman daha az imkan ve gücümüz vardı. Şimdi arkamızda devasa bir siyasi kadro var. Bize destek olan, yerel yönetimlerde, büyükşehirde ve her daim yanımızda olacak bir kadro var. İnanıyorum ki Uzundere altın çağını yaşayacak. Bu anlamda hem Mehmet ağabeyimizi hem de Sinan Aydın kardeşimizi size emanet ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. İnşallah emanete gözünüz gibi bakacağınızdan da eminim."

Tekin, daha sonra Uzundere Bilgi Evi'nde muhtarlar ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Tekin'e, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül eşlik etti.