Erzurum'da polisler 600 öğrenciye bot ve mont hediye etti

Toplum Destekli Polis Şubesi ekiplerince düzenlenen program kapsamında, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye ilçesindeki Çiftlikköy, 1071 Malazgirt ve Dumlupınar ilkokullarını ziyaret etti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, 600 ilkokul öğrencisine bot ve mont hediye etti.

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