20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) kadın sporcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü işaret diliyle kutladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Türkiye, Polonya, Avusturya, Güney Kore, Brezilya ve Japonya'dan sporcular, işaret diliyle "Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz." mesajı verdi.
Sporcuların mesajı, 7 dilde alt yazılı olarak videoda yer aldı.
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