Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' sergisini gezdi (2)

AKPARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek 'Zirve Şehir için Zirve Fikirler' projesinin tanıtımına katıldı. İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun kısa bir bilgi verdiği projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, 9 Şubat günü katıldığı seçim koordinasyon merkezinde bu fikri ortaya attığını söyledi. Tekin, "Seçim koordinasyon merkezi açılışına geldiğimde bir şeyi tartışmaya açmıştım. Akademik olarak siyaset bilimi çalışma alanım. Siyasetin ana unsurlarından biri de siyasal katılım. Siyasal katılım, seçmenlerin sadece oy vermesi, bir siyasi partiye üye olması değil. Kuşkusuz siyasal katılım, seçmenlerin vatandaşların şehirle, bölgeyle, ülkeyle ilgili fikirlerini paylaşabilecekleri bir zeminin oluşması da siyasal katılımın bir parçası. Biz bu anlamda Erzurum'da fikri olan herkesin Erzurum'la ilgili kanaati, düşüncesi olan herkesin siyasete katılmasını, yerel yönetime katılmasını arzu ediyoruz. Ben yıllardır teorik olarak çalıştığım konuyu AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan rica ettim. 'Bizim seçim koordinasyon merkezi farklı olsun. Erzurum'da yaşayan herkes ilçesi ya da büyükşehirle igili fikirleri varsa paylaşsın. Biz bu fikirleri, bunları değerlendirelim. Uygulanabilir, şehir için faydalı olduğuna inandığımız projeleri seçelim ve bu projeleri belediye başkanlarımızın hayata geçirecekleri projeler arasına alalım' diye düşünmüştük. Bu sadece 'projemi sundun' olsun istemiyorum. Projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak eğer ilgili arkadaşımız projenin koordinesinde görev almak istiyorsa, gönüllü proje koordinatörü olarak bulunsun istemiştik. Sağ olsun AK Parti teşkilatımız bunu hayata geçirdi. Bana söylediklerinde heyecanlandım. Ben bunun Türk siyasetine, Türkiye'de siyasetin işleyişine, Türkiye'de seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bakan Tekin, daha sonra 'Zirve Şehir için Zirve Fikirler' projesine ilk fikri yazdı. Tekin, Sultan Abdulhamid Han tarafından 1889 yılında yaptırılan Erzurum Lisesi ile ilgili fikrini 'Zirve Şehir için Zirve Fikirler' projesine aktardı. Bakan Tekin'in 'Erzurum Lisesi'nin mazisine yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi eski adıyla Mareşal Hastanesi'nin kampüsü dahil edilmesi' fikri salondakiler tarafından alkışlandı. Tekin, 16 Mart'ta Erzurum'da düzenlenecek mitinge gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da fikrini alarak kayıtlara geçirebileceklerini söyledi.