Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor

        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) sekizinci gününde de oynanan müsabakalarla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) sekizinci gününde de oynanan müsabakalarla devam etti.

        ALP DİSİPLİNİ SLALOMDA MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

        Erzurum'da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Alp disiplini slalomda madalyalar sahibini buldu. Palandöken'de gerçekleşen slalom yarışlarında kadınlarda Avusturyalı Melissa Koeck, erkeklerde ise Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya kazandı.

        Slalomda madalya kazanan isimler şöyle:

        KADINLAR:

        Altın madalya: Melissa Koeck (Avusturya) 1:40.44

        Gümüş madalya: Nele Schutzbach (Almanya) 1:48.67

        Bronz madalya: Melanie Rembaud (Fransa) 1:51.54

        ERKEKELR:

        Altın madalya: Bruno Lukaszyk (Polonya) 1:31.71

        Gümüş madalya: Thomas Luxcey (Fransa) 1:32.65

        Bronz madalya: Luca Loranzi (İtalya) 1:32.97

        SNOWBOARD BANKED SLALOMDA ALTIN MADALYALARA ÇİN DAMGASI

        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) snowboard banked slalomda altın madalyaları Çinli sporcular aldı. Palandöken'de gerçekleşen banked slalom yarışına erkeklerde 15, kadınlarda ise 10 sporcu katıldı. Erkeklerde altın madalyayı Çin'den Bin Yang, kadınlarda ise aynı ülkeden Yueyue Zhao elde etti. Bugün alınan sonuçlar şöyle:

        KADINLAR:

        Altın madalya: Yueyue Zhao (Çin) 39.70

        Gümüş madalya: Lulu Wang (Çin) 40.43

        Bronz madalya: Lisa Zoerweg (Avusturya) 43.23

        ERKEKLER:

        Altın madalya: Bin Yang (ÇİN) 36.40

        Gümüş madalya: Thomas Belingheri (İtalya) 36.83

        Bronz madalya: Yongseok Choi (Güney Kore) 37.72

        FUTSAL ERKEKLERDE YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

        İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) futsal müsabakalarında erkeklerde yarı finalistler belli oldu. Aziziye Kapalı Spor Salonu ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün erkeklerde çeyrek final maçları oynandı.

        Türkiye, çeyrek finalde Japonya'yla karşılaştı. Japonya 18'inci dakikada Yuki Tsuchiya'yla 1-0 öne geçti. Ay-yıldızlılar bu gole hemen karşılık verdi ve 19'uncu dakikada skoru Yusuf Ataş'ın golüyle 1-1'e getirdi. İki takım da hem ilk yarı hem de ikinci yarıda başka gol üretemedi ve müsabakanın normal süresi 1-1 berabere bitti. Uzatma bölümünde 46'ncı dakikada Yuki Tsuchiya ikinci golü bulan Japonya, 49'uncu dakikada ise Fubuki Nodera'yla skoru 3-1'e getirdi. Uzatmalarda milli takımımızı 3-1 yenen Japonya yarı finale yükseldi.

        Milliler 5-8 klasman maçında İspanya-İtalya maçının kaybedeniyle 10 Mart Pazar günü karşılaşacak.

        Günün diğer çeyrek final maçlarında ise İran, Cezayir'i 8-2; Brezilya, Tayland'ı 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Akşam seansında İspanya-İtalya karşılaşması oynanacak.

        CURLİNG'TE MAÇLAR DEVAM ETTİ

        Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında erkeklerde ve kadınlarda müsabakalara devam edildi. Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda bugün kadınlarda 4, erkeklerde 8 müsabaka yapıldı.

        Erkeklerde Türkiye, Güney Kore'ye 11-2 yenildi. Milli takım akşam seansında Japonya'yla karşılaşacak. Kadınlarda ise Ay-yıldızlılar Güney Kore'ye 14-0 kaybetti.

        ERKEKLER:

        İtalya - Macaristan: 5-15

        Ukrayna - Çin: 4-10

        Japonya - Polonya: 3-5

        Türkiye - Güney Kore: 2-11

        KADINLAR:

        Çin - Macaristan: 9-4

        Hırvatistan - Japonya: 5-7

        Polonya - Ukrayna: 1-10

        Güney Kore - Türkiye: 14-0

        KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

        Öte yandan Erzurum’da düzenlenen 20'nci İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) kadın sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü işaret diliyle kutladı. Polonyalı, Türk, Avusturyalı, Güney Koreli, Brezilyalı, Japon sporcular işaret diliyle “Sesimizi başarılarımızla duyuruyoruz. Biz güçlüyüz ve ne istersek yapabiliriz" mesajını verdi.

        Ayrıca bu metin Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 7 farklı dilde altyazıyla videoda yayınlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        MOSSAD'a bilgi satan 7 şüpheliye tutuklama talebi
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Gazze'de yardım kutularının paraşütü açılmadı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        Bakan Tekin, Erzurum'da 'Sanatın isyanı, Filistin'de duyguların çığlığı' se...
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
        KADEM Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
        KADEM Erzurum Temsilcisi Fatma Taşbaşı'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
        Erzurum'da polisler 600 öğrenciye bot ve mont hediye etti
        Erzurum'da polisler 600 öğrenciye bot ve mont hediye etti