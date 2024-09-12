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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde yok! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da sakatlanan Hakim Ziyech, Fenerbahçe derbisinde yok!

        Galatasaray, Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Ziyech, 21 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:10 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:10
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        Ziyech derbide yok!
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        Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hakim Ziyech’in, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini ve oyuncunun tadavisine başlandığını açıkladı.

        Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır" denildi.

        DERBİDE YOK!

        Sakatlanan Ziyech, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde en az 4 maçı kaçıracak. Faslı futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve PAOK maçında takımını yalnız bırakacak. Ziyech'in 29 Eylül'deki Kasımpaşa maçında forma giymesinin de zor olduğu öğrenildi.

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