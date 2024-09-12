Erzurum'da boğazına yiyecek takılan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Erzurum'da AFAD gönüllüsü öğretmen, boğazına yöresel hamur işi yiyecek (kete) takılan öğrencisini Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki bir özel okulda 8. sınıf öğrencisi Yusuf Eren Göktaş teneffüste yediği kete soluk borusuna kaçınca öksürerek dışarıya çıkarmaya çalıştı.

Durumu fark eden Yusuf Eren'in arkadaşı koşarak Fen ve Teknoloji öğretmenleri Cem Bilal Kaya'dan yardım etmesini istedi.

Hızla gelen Kaya'nın, Heimlich manevrası uygulayarak müdahalesi sonucu Yusuf Eren'in boğazındaki yiyecek çıktı.

Minik öğrenci rahat bir nefes aldı. - "AFAD gönüllüsüyüm" Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kaya, 23 yıllık meslek hayatında ikinci kez Heimlich manevrası ile yardım ettiğini söyledi. Öğrencisine yardım etmek için elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Kaya, "Olayın gerçekleştiği katın altında dersim vardı, oryantasyon eğitimiyle ilgili sınıfımda duyuru yaptılar sonra sınıfa girecekken bir öğrenci koşarak aşağıya geldi. 'Hocam bir öğrenci boğuluyor' dedi ve yukarıya koştum." dedi.

Kaya, öğrencisinin nefessiz kalmasından ötürü korktuğunu anlatarak, şunları söyledi: "Geldiğimde öğrencimizin nefessiz olduğunu görünce Heimlich manevrası yapmaya çalıştım fakat kete hamur işi olduğundan boğazına yapışmış. İlk önce hamur kustu ama 'nefes alabiliyor musun?' diye sorduğumda baktım hala nefes alıp verişi kötü. Onun üzerine manevraya devam ettim. Sonunda doğru baktım ki rahat nefes alabiliyor. Daha sonra lavaboya götürdüm, elini yüzünü yıkatıp götürüp ambulansa teslim ettik. AFAD gönüllüsüyüm, uzaktan eğitim almıştım. Gördüğüm öğrendiğim kadarıyla uyguladım. Daha önce çalıştığım okulda da öğretmen bir arkadaşıma o manevrayla yardımcı olmuştum."

- "Nefesim tamamen gitmişti" Öğretmenin yardımıyla rahat nefes alan öğrenci minik öğrenci Yusuf Eren arkadaşlarına olayı ilk işaret ettiğinde anlamadıklarını belirtti. Olayın ardından ambulansla hastaneye gittiğini aktaran Göktaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Teneffüs zili çalmadan önce kete yedim ve boğazıma yapıştı. Arkadaşlarım tam olarak anlamadıklarından birkaç kez sırtıma yanlış müdahalede bulundu, iyice boğazıma doğru kaydı ve yapıştı. Daha sonra bir arkadaşım fark edince koşarak gitti ve hocama haber verdi. Hocam daha sonra geldi sonrasını hatırlamıyorum, nefesim tamamen gitmişti. Hocam geldi, doğru müdahale yaptı ve kurtuldum. Hastaneye film çektiler. Akciğerlerimde kristallenme olmuş sonra tedavi edip taburcu ettiler."