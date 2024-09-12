Son dakika haberi Fatih'te 3 katlı bina çöktü İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada "Fatih'te 3 katlı metruk bir bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Enkaz altında kalan yok" dendi

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2024 - 23:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 00:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL