Son dakika haberi Fatih'te 3 katlı bina çöktü
İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. İstanbul Valiliği tarafından olayla ilgili olarak yapılan açıklamada "Fatih'te 3 katlı metruk bir bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Enkaz altında kalan yok" dendi
İstanbul'un Fatih ilçesindeki 3 katlı binada çökme meydana geldi.
Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesinde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İSTANBUL VALİLĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Fatih'te 3 katlı metruk bir bina çöktü. Yoldan geçen bir kişi hafif bir şekilde yaralandı. Enkaz altında kalan yok" dendi.
Ayrıntılar gelecek...